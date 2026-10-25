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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Висока активност във Видин до обяд, но липса на интерес в ромския квартал "Нов път"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Във Видин към обяд беше отчетена най-високата избирателна активност в страната. Пред секционните комисии обаченямаше опаши, видя репортерът "По света и у нас".

Напротив, нашият екип видя предимно празни коридори, а членове на секционни комисии разказаха, че за първи път виждат толкова слаб интерес.

Слаб интерес имаше и в квартал "Нов път". Кварталът традиционно влиза в полезрението на полицията и се провеждат акции, свързани с купен вот. Този път местните хора разказаха, че не са чували да е имало оферта. По време на цялата кампания са подадени само два сигнала в прокуратурата, като след направена проверка не е установено да е имало нарушение на закона.

Преди седмица в "Нов път" са открити фалшиви евробанкноти, които са били реквизитни. В момента се проверява дали тези пари са били подготвени за купуване на гласуване.

"Предлагат ли ви някакви оферти тук, пари? Тук винаги има преди избори акции на полицията.

- Не, не."

Ангел Ангелов: "Имаше някакви акции, но не знаем за какво бяха дали за избори или за нещо друго. Тук си ни правят акции редовно."

Владо Лекоатлета: "Вие идвате само по ромските квартали, по циганските квартали и мислите, че се дават пари. Това е просто заблуда."

- Мина ли тази мода?

Анатолий Ангелов: "Минало е, минало е. Едно време даваха тук кебапчета, какво ли не. Но това беше доста отдавна. Повече от 20 години. От тогава нашите събратя, тръгнаха по чужбини, всеки втори е добре и не го интересува парите."

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

#ромски квартали #избирателно активност #видинско

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