Вижте маршрутите, по които са плавали двата ударени кораба

Ясни са маршрутите, по които са се движили двата плавателни съда - потъналият "Алфа Уатан" и бедстващият "Ейбъл".

Според сайта Марин трафик, корабът "Алфа Уатан" е отплавал на 21 септември от пристанище Ал Ариж в Египет, сутринта на 5 октомври преминава през Босфора и се е очаквало да пристигне тази вечер около 22.00 ч. на румънското пристанище Сулина. Около 3.40 ч. тази сутрин българско време корабът изчезва от радарите.

"Алфа Уатан" плава под флага на Того. Дължината нa плавателния съд е над 83 метра, а широчината - над 12 метра. Не е ясно какво е превозвал.

Другият кораб - "Ейбъл" - тръгва на 4 октомври от румънското пристанище Галац малко след 11.00 часа. Пътува за Истанбул, където е трябвало да акостира в 13.00 ч. на 10 октомври. Изчезва от радарите в 3.07 часа тази сутрин. "Ейбъл" плава под флага на Палау, дълъг е близо 115 метра и е широк 16 метра и половина. Съобщава се, че корабът е превозвал зърно.