БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред...
Чете се за: 01:45 мин.
КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите...
Чете се за: 01:42 мин.
След акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив...
Чете се за: 05:35 мин.
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на...
Чете се за: 00:27 мин.
Моряк от кораба "Ейбъл": Мисля, че руснаците ни...
Чете се за: 01:12 мин.
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
Чете се за: 00:32 мин.
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Президентът Илияна Йотова свиква КСНС заради морската сигурност на България
В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Вижте маршрутите, по които са плавали двата ударени кораба

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Ясни са маршрутите, по които са се движили двата плавателни съда - потъналият "Алфа Уатан" и бедстващият "Ейбъл".

Според сайта Марин трафик, корабът "Алфа Уатан" е отплавал на 21 септември от пристанище Ал Ариж в Египет, сутринта на 5 октомври преминава през Босфора и се е очаквало да пристигне тази вечер около 22.00 ч. на румънското пристанище Сулина. Около 3.40 ч. тази сутрин българско време корабът изчезва от радарите.

"Алфа Уатан" плава под флага на Того. Дължината нa плавателния съд е над 83 метра, а широчината - над 12 метра. Не е ясно какво е превозвал.

Другият кораб - "Ейбъл" - тръгва на 4 октомври от румънското пристанище Галац малко след 11.00 часа. Пътува за Истанбул, където е трябвало да акостира в 13.00 ч. на 10 октомври. Изчезва от радарите в 3.07 часа тази сутрин. "Ейбъл" плава под флага на Палау, дълъг е близо 115 метра и е широк 16 метра и половина. Съобщава се, че корабът е превозвал зърно.

#маршрути #атака с дронове #кораби #Черно море #България

Водещи новини

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Чете се за: 06:22 мин.
У нас
Вижте маршрутите, по които са плавали двата ударени кораба Вижте маршрутите, по които са плавали двата ударени кораба
Чете се за: 01:20 мин.
По света
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ говори началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов "Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ говори началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Ситуацията в Черно море е силно обезпокоителна
Чете се за: 08:07 мин.
По света
След акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив – към...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ