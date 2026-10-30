Властите в Италия на крак срещу скъпия живот, риск от насилие във Франция на протестите утре

Засилено полицейско присъствие в Италия заради ден на общонационални протести на работници, ученици и студенти срещу поскъпването на живота.

ИТАЛИЯ

Обща стачка, обявена от един от профсъюзите, мобилизира и шофьори на таксита и камиони, както и фермери, които през последните седмици дефилираха срещу поскъпването на горивата и повишените разходи за отбрана. Шествието в Милано започна от централната гара, но беше пренасочено извън града и далече от центъра, където преди две седмици се стигна до вандалски прояви и сблъсъци с полицията.

ФРАНЦИЯ

70 хиляди полицаи са мобилизирани в цяла Франция заради планираните за събота поредни протести срещу високата цена на живота и неравенството. Властите са засекли призиви на крайнолеви активисти за "революция" по време на събирания за Хелоуин утре вечер. Вътрешният министър предупреди за "много висок риск от безредици" и обеща "изключително твърд отговор".

снимки: БТА