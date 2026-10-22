ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение

В Спешното отделение на Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на

журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. Това съобщиха от лечебното заведение след множество запитвания от страна на медии.

Пациентът е освободен за домашно лечение, допълват от ВМА.

Оттам обръщат внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна.





