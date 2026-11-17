Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирване и спасяване на екипаж от кораба GAS HUSKY, потънал на около 50 мили източно от Бяла, съобщиха от Министерството на отбраната.

Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили излетя в 10.25 часа от Балчик и извърши разузнаване от въздуха в района.

Над мястото е установен спасителен плот с хора.

Активиран е хеликоптер „Кугар“ за спасяване на бедстващите. Малко след 11.00 часа към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към ИА „Морска администрация“ за участие на авиация в издирвателните дейности.

Моторният GAS HUSKY e изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 8.02 часа тази сутрин се е активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потънал кораб.