Произходът на дроновете, засечени при атаките срещу кораби в Черно море край българския бряг, не е от значение, ако те представляват заплаха за националната сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседание на парламентарната комисия по отбрана.

По думите му изображенията на безпилотните апарати, участвали в ударите по плавателни съдове в близост до България, са предоставени на всички съюзници и партньори. До момента обаче няма получена информация за техния произход и вид.

„Мина достатъчно дълго време, това не е случайно“, коментира Стоянов.

Той уточни, че установяването на вида на дроновете е от компетентността на Военната прокуратура, която води разследването.

Според Димитър Стоянов няма никаква съществена нужда, за да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, защото няма разлика от ситуацията преди месец, когато се проведе заседание.

„Ситуацията не е по-различна, напрежението в Черно море непрекъснато нараства и ударите ще продължат, това е сигурно“, каза още министърът на отбраната.

Той посочи, че пряка опасност за България няма и отбеляза, че няма какви повече мерки за сигурност да се вземат, тъй като всичко, с което разполага държавата е изпратено на крайбрежието и работи.