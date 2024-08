Войчех Шчесни се раздели с Ювентус след 7-годишна вярна служба

Ювентус повече няма да има на разположение една от основни фигури. Част от италианците вече няма да бъде Войчех Шчесни, обявиха по-рано официално от клуба. Полякът и „бианконерите“ сложиха край на своите взаимоотношения, което го превърна в свободен агент. Вратарят не влиза в плановете на новия треньор Тиаго Мота, особено след привличането на Микеле Ди Грегорио.

Thank you for everything, Tek!

Вратарят прекара последните седем години в „Старата госпожа“, където си извоюва звезден статут. За това време стражът изигра 252 мача, за които допусна 233 гола и запази 103 сухи мрежи. Полският национал може да се похвали с три титли и три купи на Италия, както и с две суперкупи на страната. Освен това ветеранът бе избран веднъж за Най-добър вратар на сезона, като има една селекция и в Идеалния отбор.

Many memories made together! All the best for the future, @13Szczesny13 ! pic.twitter.com/8NUePxvhGC