Войната в Украйна: Тръмп и Путин искат да преформатират сигурността на Европа... но без европейците

Европейците все пак ще бъдат консултирани — и това е нещо. Но за да седнат на масата за преговори, ще трябва да почакат. На 10 и 11 ноември в Абу Даби представители на САЩ, Русия и Украйна ще обсъждат параметрите на мира. В първата си фаза преговорите предвиждат за представителите на Европейския съюз единствено срещи в кулоарите — странен начин да се гради бъдещето на един континент без прякото участие на тези, които живеят на него.
Планът е събран в едва 423 думи, публикувани от Джаред Къшнер и Стив Уиткоф — двама от най-близките довереници на Доналд Тръмп. В него се съдържа концепция за „нова архитектура на европейската сигурност“. Всъщност тук няма нищо ново: Москва настоява за подобно преформатиране още от 2008 г. и го постави като основно искане в навечерието на нахлуването си в Украйна.
Самият Доналд Тръмп вече даде знак за намеренията си. В четвъртък, след среща с пратеника на Владимир Путин — Кирил Дмитриев, американският президент съобщи за подготвянето на „голямо и красиво споразумение“, което може да надхвърли мащаба на Украйна и да обхване „цяла Европа“. Мир в Киев — да, но същевременно (и може би най-вече?) — пълно предоговаряне на баланса на континента.
Конкуриращи се опасения за сигурността
В своя анализ на документа колегите от изданието Le Grand Continent отбелязват друг съществен детайл: Вашингтон вече използва термина „конкуриращи се опасения за сигурността“ между Европа и Русия. Сякаш агресията срещу Украйна на Володимир Зеленски е просто някакво недоразумение между съседи, а не война, започната от Москва.
Петте основни цели на САЩ дават приоритет на диалога, военната прозрачност и механизмите за предотвратяване на ескалация — намерения, срещу които трудно би могло да се възрази. Текстът обещава също да се зачита суверенитетът на държавите и да не се дава право на вето на никоя страна върху съюзите на друга. Остава обаче въпросът как тези принципи ще се съвместят с исканията на Кремъл.
Брюксел е хванат неподготвен
В европейските столици проектът далеч не предизвиква ентусиазъм. Изданието Politico интервюира 12 дипломати и високопоставени представители на ЕС и НАТО. Трима дипломати от Алианса потвърждават, че съюзниците изобщо не са били информирани предварително за американската инициатива. Мнозина се опасяват, че Москва ще използва преговорите, за да издейства официално признаване на своите претенции.
Висш европейски представител споделя пред медията, че на пръв поглед в американските предложения няма нищо притеснително, но подозира, че зад декларираните добри намерения се крие нещо друго.
Вярно е, че тази седмица американски представители са се срещнали с европейските си партньори в Брюксел, но това не премахва притесненията — особено относно реалния мащаб на инициативата.
В текста се гарантира, че НАТО ще запази своята „централна роля“. Що се отнася до конкретните американски гаранции, които биха осмислили това обещание, те напълно липсват.
И точно тук въпросът става още по-чувствителен. Според Politico част от дипломатите се опасяват, че Вашингтон може да обвърже тази инициатива с предстоящия през декември преглед на американското военно присъствие в Европа. Едно е да се преговаря за нова архитектура на сигурността, но съвсем друго е това да се прави, без да е ясно колко американски войници ще останат на континента.
„Путин няма право на вето“
В петък във Варшава върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас отправи ясно предупреждение. „Ние вече имаме архитектура на европейската сигурност“, напомни тя, визирайки НАТО и Европейския съюз. Според нея проблемът не е в липсата на правила, а в поведението на Москва, която системно нарушава съществуващите договори. Калас бе категорична: „Путин няма право на вето върху европейската сигурност.“
До нея полският външен министър Радослав Сикорски изрази подкрепа за тази позиция. Споразумение за бъдещето на Украйна и Европа, взето зад гърба на европейците, не просто би било неразумно — то би било практически невъзможно за прилагане, подчерта той.
Това не означава отказ от каквито и да е преговори с Русия. Европейските лидери разбират, че мирно споразумение рано или късно ще трябва да бъде постигнато. Връща се обаче един познат призрак от миналото — призракът на континент, чиято съдба се договаря от великите сили без прякото участие на самите европейци.
President Trump today advanced an important discussion with several European leaders about the need for a broader European security architecture that can help establish the conditions for lasting peace.
Building on his leadership and the substantive work undertaken this week in Brussels with Ukraine, NATO, and our European partners, @SEPeaceMissions and I wanted to share some of the objectives guiding our ongoing discussions.
For more than 30 years, Europe and Russia have struggled to establish a sustainable security framework. Decades of mistrust, competing security concerns, and the devastating consequences of this war make this an extraordinarily difficult challenge, but one that is essential to lasting peace.
Our objective is to develop practical arrangements that address the security concerns of all sides, reduce the risk of future conflict, and create a more stable and predictable security environment.
We are exploring five principal goals: permanent security consultations, reliable crisis communications, greater military transparency, reciprocal measures to reduce escalation risks, and an enduring framework for long-term European security and stability.
Any arrangements must fully respect the sovereignty, territorial integrity, and independent decision-making of every nation. Each country will retain authority over its own security and alliances, and no country would have a veto over another’s sovereign choices. NATO will remain central to European collective defense, and this initiative would build upon existing institutions and commitments.
We will continue consultations through the Shell Bay format with Ukraine, NATO, the EU, and our European partners, expanding engagement to ensure that all relevant perspectives and ideas are considered. We will also engage Russia as part of the peace negotiations.
Next week in Abu Dhabi, the United States will convene the first trilateral peace discussions with Ukraine and Russia since February. All parties remain intensely engaged in preparing for substantive and productive negotiations. We will consult closely with our European partners on the sidelines and, if progress is made, aim to move toward a broader multilateral format with their direct participation.
These ideas continue to evolve, and we welcome thoughtful input. Creating the right structure will be critical to ending this war and transitioning from conflict toward conditions that make possible a durable peace.
This is difficult, detailed work. There are no easy solutions. But the opportunity to help end this devastating war and build a foundation for a more peaceful, secure, and prosperous Europe for generations to come makes it a challenge well worth undertaking.
We will see how these discussions develop and continue working intensively with all parties toward President Trump’s objective of a comprehensive and lasting peace.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 6, 2026
Статия, написана от Sandro Faes Parisi (RTBF), първоначално публикувана на 7 ноември 2026 г.