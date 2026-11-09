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Войната в Украйна: Тръмп и Путин искат да преформатират сигурността на Европа... но без европейците

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Чете се за: 10:22 мин.
По света
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Снимка: JIM WATSON / AFP
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Европейците все пак ще бъдат консултирани — и това е нещо. Но за да седнат на масата за преговори, ще трябва да почакат. На 10 и 11 ноември в Абу Даби представители на САЩ, Русия и Украйна ще обсъждат параметрите на мира. В първата си фаза преговорите предвиждат за представителите на Европейския съюз единствено срещи в кулоарите — странен начин да се гради бъдещето на един континент без прякото участие на тези, които живеят на него.

Планът е събран в едва 423 думи, публикувани от Джаред Къшнер и Стив Уиткоф — двама от най-близките довереници на Доналд Тръмп. В него се съдържа концепция за „нова архитектура на европейската сигурност“. Всъщност тук няма нищо ново: Москва настоява за подобно преформатиране още от 2008 г. и го постави като основно искане в навечерието на нахлуването си в Украйна.

Самият Доналд Тръмп вече даде знак за намеренията си. В четвъртък, след среща с пратеника на Владимир Путин — Кирил Дмитриев, американският президент съобщи за подготвянето на „голямо и красиво споразумение“, което може да надхвърли мащаба на Украйна и да обхване „цяла Европа“. Мир в Киев — да, но същевременно (и може би най-вече?) — пълно предоговаряне на баланса на континента.

Конкуриращи се опасения за сигурността

В своя анализ на документа колегите от изданието Le Grand Continent отбелязват друг съществен детайл: Вашингтон вече използва термина „конкуриращи се опасения за сигурността“ между Европа и Русия. Сякаш агресията срещу Украйна на Володимир Зеленски е просто някакво недоразумение между съседи, а не война, започната от Москва.

Петте основни цели на САЩ дават приоритет на диалога, военната прозрачност и механизмите за предотвратяване на ескалация — намерения, срещу които трудно би могло да се възрази. Текстът обещава също да се зачита суверенитетът на държавите и да не се дава право на вето на никоя страна върху съюзите на друга. Остава обаче въпросът как тези принципи ще се съвместят с исканията на Кремъл.

Брюксел е хванат неподготвен

В европейските столици проектът далеч не предизвиква ентусиазъм. Изданието Politico интервюира 12 дипломати и високопоставени представители на ЕС и НАТО. Трима дипломати от Алианса потвърждават, че съюзниците изобщо не са били информирани предварително за американската инициатива. Мнозина се опасяват, че Москва ще използва преговорите, за да издейства официално признаване на своите претенции.

Висш европейски представител споделя пред медията, че на пръв поглед в американските предложения няма нищо притеснително, но подозира, че зад декларираните добри намерения се крие нещо друго.

Вярно е, че тази седмица американски представители са се срещнали с европейските си партньори в Брюксел, но това не премахва притесненията — особено относно реалния мащаб на инициативата.

В текста се гарантира, че НАТО ще запази своята „централна роля“. Що се отнася до конкретните американски гаранции, които биха осмислили това обещание, те напълно липсват.

И точно тук въпросът става още по-чувствителен. Според Politico част от дипломатите се опасяват, че Вашингтон може да обвърже тази инициатива с предстоящия през декември преглед на американското военно присъствие в Европа. Едно е да се преговаря за нова архитектура на сигурността, но съвсем друго е това да се прави, без да е ясно колко американски войници ще останат на континента.

„Путин няма право на вето“

В петък във Варшава върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас отправи ясно предупреждение. „Ние вече имаме архитектура на европейската сигурност“, напомни тя, визирайки НАТО и Европейския съюз. Според нея проблемът не е в липсата на правила, а в поведението на Москва, която системно нарушава съществуващите договори. Калас бе категорична: „Путин няма право на вето върху европейската сигурност.“

До нея полският външен министър Радослав Сикорски изрази подкрепа за тази позиция. Споразумение за бъдещето на Украйна и Европа, взето зад гърба на европейците, не просто би било неразумно — то би било практически невъзможно за прилагане, подчерта той.

Това не означава отказ от каквито и да е преговори с Русия. Европейските лидери разбират, че мирно споразумение рано или късно ще трябва да бъде постигнато. Връща се обаче един познат призрак от миналото — призракът на континент, чиято съдба се договаря от великите сили без прякото участие на самите европейци.

Статия, написана от Sandro Faes Parisi (RTBF), първоначално публикувана на 7 ноември 2026 г.

#Доналд Тръмп #Владимир Путин

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