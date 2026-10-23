Вотът в чужбина: Два пъти повече секции се очакват в САЩ

Над 2700 са българите, които предварително са заявили, че ще отидат до урните в неделя в Съединените щати. Броят на секциите там този път е 44.

Ще има 613 избирателни секции за гласуване в 60 държави за гласоподавателите от чужбина. Предварително са подадени над 39 хиляди заявления в 73 държави. За гласуването в чужбина са предвидени 266 машини.

Най-много секции се откриват в Обединеното кралство, следвани от Турция и Германия. Доброволците за вота в Чикаго очакват проблеми със сформирането на секционните комисии и опашки заради новите правила, свързани с декларациите.