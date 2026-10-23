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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Вотът в чужбина: Два пъти повече секции се очакват в САЩ

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Над 2700 са българите, които предварително са заявили, че ще отидат до урните в неделя в Съединените щати. Броят на секциите там този път е 44.

Ще има 613 избирателни секции за гласуване в 60 държави за гласоподавателите от чужбина. Предварително са подадени над 39 хиляди заявления в 73 държави. За гласуването в чужбина са предвидени 266 машини.

Най-много секции се откриват в Обединеното кралство, следвани от Турция и Германия. Доброволците за вота в Чикаго очакват проблеми със сформирането на секционните комисии и опашки заради новите правила, свързани с декларациите.

Даниел Дженев – координатор за изборите в Чикаго: "Броят на секциите в Чикаго – дали са 4 или 6, също така броят на секциите в Америка, когато работихме само с 20 се отвориха така стратегически, че да може концентрацията на българите дали е в Калифорния, Бостън, Флорида или Чикаго, тези основните 4 центъра, или в Тексас – да има достатъчен брой секции и някой да иска да гласува, да пътува няколко часа и да си гласува. сега секциите се удвоиха от 20 на 40. Предполагам, че ще е по-лесно хората да дойдат да гласуват, но дали ще има два пъти повече хора - не мога да кажа."

#вот в чужбина #секции за гласуване в чужбина #гласуване в чужбина #Чикаго

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