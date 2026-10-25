Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави

Вече започна гласуването в чужбина. Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави.



Най-много избирателни секции има в Обединеното кралство - 82.

Следва Турция, където секциите са 78 или 3 пъти повече в сравнение с парламентарния вот през април.

В Германия ще се гласува в 70 секции в 49 града. Два пъти повече секции ще има и в Съединените щати - 44.

Важно е да отбележим, че дори избирателите да не са подали предварително заявление, могат да упражнят правото си на глас след попълване на декларация в секцията.

Вотът ще е предимно с хартиени бюлетини. 266 машини са осигурени в по-големите избирателни центрове.