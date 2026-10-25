Гласуването в Хасково започна. Тази сутрин 4 от машините в секции в Хасково са създали проблем, но то е заради промяната в часа, повикан е техник и изборния процес продължава нормално. 479 са секциите в Хасковския избирателен район.

В 350 от тях се гласува с машини. Направени са около 10 заменки, така че няма нищо, което да възпрепятства изборния процес. Избирателите са 225 051.

В Хасковска област 600 полицейски служители са ангажирани, за да обезпечат спокойствието на целия изборен процес.

Машина дефектира в секция в хасковското село Елена

Машина дефектира в секцията в хасковското село Елена. В други 4 секции в Хасково не са сработили заради промяната на часа, съобщи председателят на РИК – Хасково Ина Вескова. Десетина са направените заменки на членове на СИК, изборният процес продължава нормално, допълни тя. Рано сутринта са гласували по един-двама души в секция.

479 са избирателните секции на територията на областта. В 350 от тях се гласува с машини. На територията на областта са разкрити 7 подвижни избирателни секции. В Хасково са 2, в Стамболово – 4 и в Ивайловград – 1.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева