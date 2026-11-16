Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани

Всичките 12 души екипаж от кораба BETUL 8 са успешно евакуирани и качени на борда на вертолет, който се отправя към Морска вертолетна авиобаза "Чайка", съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Екипи на ГД "Гранична полиция" и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците.

По информация от екипажа на вертолета евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

При въздушното обследване на района е установено, че корабът е обърнат. Към мястото на инцидента е насочен военен кораб, който ще провери за наличие на замърсяване на морската среда.

Операцията по търсене и спасяване се проведе под ръководството на Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Корабът BETUL 8 плава под сомалийски флаг и беше ударен днес от дронове в българската иконочиска зона на Черно море.