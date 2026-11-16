БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:27 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Запази

Моряците от товарния кораб са докарани с хеликоптери във Варна, всички са в добро състояние

всички души екипажа товарния кораб betul успешно евакуирани снимки
Слушай новината

Всичките 12 души екипаж от кораба BETUL 8 са успешно евакуирани, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. По информация от екипажа на вертолета, който ги транспортира, евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

Моряците от товарния кораб BETUL 8 бяха докарани в авиобаза „Чайка“ във Варна.Пред медиите замeстник-командирът на Военноморските сили (ВМС) флотилен адмирал Ваньо Мусински посочи, че всички моряци са в добро общо състояние, има един с порезна рана на главата. По думите му, хората са измръзнали и уплашени, но са добре.

Това е поредната операция по търсене и спасяване на въоръжените сили на България, извършена в тясно взаимодействие с Министерството на транспорта, каза още зам.-командирът на ВМС. Той уточни, че сигналът за бедстващ кораб, е получен към 9.10 ч. от Морския спасително-координационен център. В подкрепа на ВМС са изпратени два вертолета "Кугър". Към мястото на инцидента, което е на около 60 мили източно от нос Галата, са насочени четири кораба от Черноморската противоминна група – два български, един – от ВМС на Турция, и един румънски.

Преди това по заповед на началника на отбраната беше вдигнат самолет Су, който огледа района, каза още Мусински. По думите му, така е станало ясно, че корабът е обърнат, но в зоната има два спасителни плота, единият от които подава димни сигнали.

Заместник-командирът на ВМС изтъкна, че какво точно се е случило с плавателния съд, който е с дъното нагоре, ще обявят компетентните органи, след като разпитат екипажа. По думите му български кораб в момента извършва оглед в района, взема проби от водата, а ако има останки от дрон, те също ще бъдат събрани.

Операцията по търсене и спасяване се проведе под ръководството на Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация", уточняват от Министерството на транспорта и съобщенията.

Снимки: БТА

Корабът BETUL 8 плава под сомалийски флаг и беше ударен днес от дронове в българската иконочиска зона на Черно море.

#спасен екипаж #ударен кораб #Черно море

Водещи новини

ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани (СНИМКИ) Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на граничния полицай, прегазил 18-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през...
Чете се за: 06:25 мин.
Политика
Три трансплантации след донорска ситуация в София
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ