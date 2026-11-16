Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани (СНИМКИ)

Всичките 12 души екипаж от кораба BETUL 8 са успешно евакуирани, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. По информация от екипажа на вертолета, който ги транспортира, евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

Моряците от товарния кораб BETUL 8 бяха докарани в авиобаза „Чайка“ във Варна.Пред медиите замeстник-командирът на Военноморските сили (ВМС) флотилен адмирал Ваньо Мусински посочи, че всички моряци са в добро общо състояние, има един с порезна рана на главата. По думите му, хората са измръзнали и уплашени, но са добре.

Това е поредната операция по търсене и спасяване на въоръжените сили на България, извършена в тясно взаимодействие с Министерството на транспорта, каза още зам.-командирът на ВМС. Той уточни, че сигналът за бедстващ кораб, е получен към 9.10 ч. от Морския спасително-координационен център. В подкрепа на ВМС са изпратени два вертолета "Кугър". Към мястото на инцидента, което е на около 60 мили източно от нос Галата, са насочени четири кораба от Черноморската противоминна група – два български, един – от ВМС на Турция, и един румънски.

Преди това по заповед на началника на отбраната беше вдигнат самолет Су, който огледа района, каза още Мусински. По думите му, така е станало ясно, че корабът е обърнат, но в зоната има два спасителни плота, единият от които подава димни сигнали.

Заместник-командирът на ВМС изтъкна, че какво точно се е случило с плавателния съд, който е с дъното нагоре, ще обявят компетентните органи, след като разпитат екипажа. По думите му български кораб в момента извършва оглед в района, взема проби от водата, а ако има останки от дрон, те също ще бъдат събрани.

Операцията по търсене и спасяване се проведе под ръководството на Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация", уточняват от Министерството на транспорта и съобщенията.

Снимки: БТА

Корабът BETUL 8 плава под сомалийски флаг и беше ударен днес от дронове в българската иконочиска зона на Черно море.