Всички деветима пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“ са в стабилно състояние

Деветимата пострадали при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“ вчера, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия, са в стабилно общо състояние.

Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА за продължаване на лечението.

Останалите седем пострадали продължават лечението си в МБАЛ – Сливен към ВМА.