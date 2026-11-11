Всички деветима пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“ са в стабилно състояние
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Снимка: БТА
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Деветимата пострадали при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“ вчера, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия, са в стабилно общо състояние.
Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА за продължаване на лечението.
Останалите седем пострадали продължават лечението си в МБАЛ – Сливен към ВМА.