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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Всички деветима пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“ са в стабилно състояние

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Верижна катастрофа на Тракия
Снимка: БТА
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Деветимата пострадали при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“ вчера, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия, са в стабилно общо състояние.

Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА за продължаване на лечението.

Останалите седем пострадали продължават лечението си в МБАЛ – Сливен към ВМА.

#състояние на пострдали #верижна катастрофа на АМ "Тракия" #ВМА

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