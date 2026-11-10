Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани

Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол след двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, са стабилизирани. Медицинските екипи продължават да наблюдават състоянието им.

Общо 15 души са били транспортирани в шоковата зала на болницата. Трима са отказали лечение, трима са превозени до лечебни заведения в Бургас и Сливен, един пациент е починал, а осем са настанени в болницата в Ямбол, съобщи д-р Валентин Вълчев, заместник-директор по медицинските дейности на болницата.

Екипите на Военномедицинската академия са в готовност с реанимобили, а самолет „Спартан“ остава на летище „Безмер“, за да транспортира пострадали до София при необходимост. В готовност е и спешната медицинска помощ по въздуха.