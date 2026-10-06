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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби вече са във Варна (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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всички спасени моряци атакуваните дронове търговски кораби вече варна снимки
Снимка: БТА
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Всички спасени моряци пристигнаха във Варна. Те бяха транспортирани с плавателен съд на Гранична полиция. Пред медиите инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите шест - индийски.

По думите му хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани. Иванов посочи още, че операцията по евакуирането на моряците е преминала добре, морето е било спокойно, което е позволило двата плавателни съда да застанат борд до борд и хората да бъдат изведени.

Моряците са от екипажа на единия от плавателните съдове, които тази сутрин са ударени с дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море.

Първо във Варна бяха транспортирани двама души, по-сериозно пострадали. Единият бе с травма на главата, а другият - с изгаряния.

Снимки: БТА

#търговски кораби #атакувани дронове #във Варна #спасени моряци

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