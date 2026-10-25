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Втора машина за гласуване с технически проблем в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 00:37 мин.
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Снимка: БНТ
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Втори проблем с машина за гласуване е установен в Бургас. Този път неизправността е в принтера на устройството в секция номер 40, който изобщо не работи.

Снимка: БНТ, Елеана Цанова

По-рано през деня технически проблем възникна и в 36-а секция, където четецът на машината не функционира. Заради повредата устройствата са изведени от употреба, а в двете секции преминаха на гласуване с бюлетина.

При невъзможност проблемите да бъдат отстранени, в засегнатите секции ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

#втора машина #технически проблем #Бургас #гласуване

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