Втора машина за гласуване с технически проблем в Бургас

Втори проблем с машина за гласуване е установен в Бургас. Този път неизправността е в принтера на устройството в секция номер 40, който изобщо не работи.

Снимка: БНТ, Елеана Цанова

По-рано през деня технически проблем възникна и в 36-а секция, където четецът на машината не функционира. Заради повредата устройствата са изведени от употреба, а в двете секции преминаха на гласуване с бюлетина.

При невъзможност проблемите да бъдат отстранени, в засегнатите секции ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини.