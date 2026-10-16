Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море

Втори ден на Европейския съвет в Брюксел. Oчаква се лидерите да включат дроновите атаки в Черно море в заключенията от срещата.

Подкрепата за Украйна е сред другите теми на обсъжданията. В съвета участва и украинският президент Володимир Зеленски. Днес той ще проведе срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с министър председателите на Унгария, Финландия и Швеция. Лидерите на блока обсъждат и мерки за намаляване на високите цени на горивата, увеличаване на конкурентоспособността и насърчаване на единния пазар, както и проектът за нов бюджет на блока за периода 2028–2034 година.