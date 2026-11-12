БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Втори мъж с обвинение за убийството на Илиян Филипов, като помагач

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Втори обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 42-годишният мъж е с повдигнато обвинение като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров. Според прокуратурата той е помогнал логистично на извършителя да реализира тежкото престъпление.

По информация на БНТ обвиняемият е Атанас Дечев с прякор Джеки. Арестът е извършен в Пазарджик, където мъжът е бил открит след издирване. Днес от полицията уточниха, той е бил част от престъпната група "Монопола", действала в Пазарджик, за което има и присъда. Утре Окръжният съд в Пловдив ще разгледа искането за постоянен арест.

Димитър Молев, окръжен прокурор: "Като помагач е спомогнал умишлено физическият извършител да натисне спусъка и да произведе изстрел, чрез който е убито лицето Илиян Филипов. Окръжна прокуратура - Пловдив няма никакво съмнение кой е физическият извършител. Лицето беше установено, където беше задържано и доведено тук за разследване. Нямаме доказателства на тоя етап за участие на други лица в разследваното престъпление."

#обвинение за помагач #втори задържан #убийството на Илиян Филипов

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"? Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Никол Кидман ще получи във Франция почетна награда „Сезар“
Чете се за: 02:35 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ