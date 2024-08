Яник Синер преодоля здравословните проблеми и извоюва титлата от Мастърса в Синсинати

Яник Синер се върна на пътя на победите с титлата от ATP 1000 в Синсинати. Италианецът се справи с дебютанта на фаза финал от такъв ранг турнири Франсис Тиафо със 7:6(4), 6:2 за час и 37 минути. Въпреки здравословните проблеми, които измъчваха 23-годишния тенисист, той показа невероятна психическа издръжливост, подходяща на световен номер 1.

На фона на разликата в класите, представителят на домакините бе равностоен на по-именития си съперник в първия сет, като и двамата не успяваха да намерят пролука в сервиса на другия.

Стигна се до тайбрек, в който Синер наложи своята игра и го спечели със 7-4.

Оттам нататък бе еднопосочен трафик за световния номер 1. Той проби още в първия гейм на втората част и след това го направи отново за 4:1.

При 5:1 италианеца имаше три мачбола отново на подаването на Тиафо, с които американеца успя да се справи, но в последвалия сервис гейм на 23-годишния южнотиролец, той бе по-категоричен и сложи точка на двубоя след малко повече от час и половина.

