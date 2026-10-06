Йордан Божилов: Изключителната икономическа зона е приравнена на открито море

Изключителната икономическа зона не е част от територията на България, а по международното морско право е приравнена на открито море. Това обясни директорът на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов във връзка с инцидента с двата кораба в Черно море.

По думите му териториалните води на България са зона с ширина 12 морски мили от брега.

„Териториалните води са 12-милната зона, която започва от брега навътре към морето. Тя се счита за част от територията и всяка една атака срещу плавателен съд или срещу инфраструктура в тази част на морето се счита за атака срещу територията. Иначе изключителната икономическа зона е приравнена на открито море по международното морско право. Там България има ограничени права – най-вече по отношение на икономически дейности, които да бъдат извършвани, но също така и задължения за търсене и спасяване на море, когато това съвпада със зоната за отговорност“, обясни Божилов.

България е била задължена да окаже помощ при получаване на такъв сигнал, потвърди той.

„Всички кораби, които са наблизо при една такава ситуация, са длъжни да окажат съдействие“, каза Божилов.

По думите му Морска администрация координира действията по търсене и спасяване, като свои средства могат да предоставят и Министерството на отбраната и МВР. При настоящия инцидент основно са били ангажирани граждански кораби, тъй като са били най-близо до мястото.

Божилов подчерта, че все трябва да бъде изяснено как точно е възникнал инцидентът. По информация от турски медии се обсъжда версия за сблъсък между два кораба при излизането им от румънско пристанище, но не е изключена и версията за удар с дронове. Предстои да бъде оценена и екологичната обстановка и да бъде извършено разследване.