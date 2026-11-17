Ударите на кораби се превърнаха в бял шум за управляващите. Те се правят, че не съществуват. Считаме, че трябва да се назове виновникът за тези удари, а не да си заравяме главата в пясъка. Това заяви депутатът от „Демократична България“ и председател на парламентарната комисия по транспорт и съобщения Йордан Иванов в предаването „Още от деня“.

От формацията настояват президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност заради инцидентите с кораби в българската икономическа зона и ситуацията в Черно море. Според Иванов институциите трябва да дадат ясен и координиран отговор както на военните, така и на икономическите рискове.

„Първото е за провеждане на Консултативен съвет по национална сигурност, който да разгледа този въпрос. Втората причина да искаме свикване на КСНС е това, което се случи в Абу Даби, и преговорната позиция на Русия по отношение на войната в Украйна. За нас тя е силно притеснителна и вярваме, че българските институции трябва да отговорят институционално, а не просто с изявление на един или друг политик“, посочи Иванов.

Той определи като притеснителни исканията на Москва за връщане към геополитическите граници от 1997 г. и намаляване на влиянието на НАТО в Източна Европа.

От „Демократична България“ настояват и за създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността в Министерския съвет, което да работи денонощно и да анализира икономическите рискове от кризата. Сред задачите му трябва да бъдат оценка на рисковете пред търговския оборот, туризма, вноса и износа, както и проследяване на промените в цените на застраховките за морския транспорт.

„Разликата с румънския модел на управление на практически същата криза е, че при всеки един инцидент румънските власти излизат и своевременно информират в пълен обем всички граждани – да знаят кой кораб, кога е ударен, от кого е ударен. На второ място, управляващите някак направиха да изглежда много незначително да назовеш виновника, а това е първа стъпка за това да управляваш една криза правилно“, коментира депутатът.

По думите му Румъния вече разполага с реални противодронни системи и засилено наблюдение на въздушното пространство, като е свалила шест дрона в Черно море. Иванов заяви, че според информацията, получена от партньорите на България, са били засечени три дрона, но не е била дадена команда за унищожаването им.

Според него вече има и икономически последици от ситуацията.

„Цените на застраховките скочиха в такъв обем, а и за някои компании вече става непосилно кораби да плават в Черно море. Властта трябва да излезе и да даде данните, за да може да се вземе решение как да се управлява напред тази криза“, заяви Иванов.

Той обърна внимание и на рисковете пред износа на зърно и доставките на горива. По думите му българските складове са пълни със зърно, а към момента няма алтернатива на морския износ. Иванов подчерта и че рафинерията на „Лукойл“ може да бъде зареждана единствено по море.

В разговора беше засегната и темата за пътната безопасност след тежките инциденти през последните дни. Иванов изказа съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените. Той подчерта, че безопасността на движението зависи от комплекс от мерки на различни министерства.

„Политиканстването след такава чудовищна трагедия не е добре. Ние считаме, че трябва да бъдат подобрени минималните изисквания за изграждане на пътната инфраструктура в България на ниво подзаконови нормативни актове. Това са минималните изисквания, които биха съхранили живота и здравето на хората“, заяви депутатът.

Вижте целия разговор във видеото.