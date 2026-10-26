Йотова и Вълчев спечелиха подкрепата на избирателите в Кърджали

В Кърджали първият тур на изборите завърши с победа на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. При повече от 99% приети и обработени протоколи те получават 9908 гласа. Втори са Андрей Гюров – Георги Кандев, с близо 5000 гласа от вота в седемте общини на областта.

На тези избори Кърджали застана начело на класацията по избирателна пасивност. И в това някои виждат своеобразен бойкот на вота. Както знаете, кметът на Кърджали само два дни преди изборите беше отведен от полицията, за да дава показания. Очакванията за балотаж също са сред коментираните възможни причини хората да не отидат да гласуват.

Работата на Районната избирателна комисия приключва тук без сигнали за нарушения на изборните права.