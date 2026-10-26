БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК при обработени 99.95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Йотова и Вълчев спечелиха подкрепата на избирателите в Кърджали

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Кърджали първият тур на изборите завърши с победа на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. При повече от 99% приети и обработени протоколи те получават 9908 гласа. Втори са Андрей Гюров – Георги Кандев, с близо 5000 гласа от вота в седемте общини на областта.

На тези избори Кърджали застана начело на класацията по избирателна пасивност. И в това някои виждат своеобразен бойкот на вота. Както знаете, кметът на Кърджали само два дни преди изборите беше отведен от полицията, за да дава показания. Очакванията за балотаж също са сред коментираните възможни причини хората да не отидат да гласуват.

Работата на Районната избирателна комисия приключва тук без сигнали за нарушения на изборните права.

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Георги Кандев #Андрей Гюров #кирил вълчев #Илияна Йотова #Кърджали

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
5
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
6
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
5
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
6
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...

Още от: Президентски Избори 2026

Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска активност спрямо изборите през април
Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска активност спрямо изборите през април
Два пъти по-малко българи гласуваха на изборите в цяла Франция Два пъти по-малко българи гласуваха на изборите в цяла Франция
Чете се за: 03:20 мин.
Ниската избирателна активност в Община Белица – защо хората бойкотираха президентския вот? Ниската избирателна активност в Община Белица – защо хората бойкотираха президентския вот?
Чете се за: 02:12 мин.
23 МИР София е с най-висока избирателна активност на президентските избори 23 МИР София е с най-висока избирателна активност на президентските избори
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
10979
Чете се за: 00:32 мин.
Президентските избори в България през погледа на световните медии Президентските избори в България през погледа на световните медии
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна поражението си Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна поражението си
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Президентските избори в България през погледа на световните медии
Чете се за: 02:47 мин.
Президентски Избори 2026
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ