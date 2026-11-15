Трябва да помним, че мирът не е нито гарантиран, нито вечен. Той изисква нашия ежедневен ангажимент. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на откриването на ХХ Среща на върха на Франкофонията, която се провежда в столицата на Кралство Камбоджа Пном Пен. Темата на форума, който събира участници от 90 страни членки на франкофонската общност, е „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. Срещата цели да призове участващите държавни и правителствени ръководители да насърчат диалога, мирното разрешаване на спорове и устойчивото развитие в полза за всички. България, като пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г., играе активна роля като неин член в Източна и Централна Европа.

„Често говорим за мир, но какво означава той за всеки? За майката това е сигурността да види детето си да се завръща у дома. За младия човек това е възможността да изгради бъдещето си. За нацията това е свободата да избере собствената си съдба“, подчерта президентът.

Държавният глава изтъкна, че във време на кризи в целия свят и недоверие е обща отговорността към принципите на Организацията на обединените нации.

В изказването си президентът акцентира върху продължаващата почти пета година война в Украйна, която вече влезе и в Черно море. Тя подчерта, че Черно море е общо стратегическо пространство, което засяга не само страните около него, но и цяла Европа, има и ключова роля за световната продоволствена сигурност. „Черно море трябва да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество“, категорична беше Илияна Йотова. Президентът отново настоя за мораториум върху бойните действия в басейна. Тя призова за активната роля на Европа, която да участва с предложение в преговорите за мир между Украйна и Русия, и изрази надежда ЕС да се включи още в следващия кръг преговори.

„Не можем да обещаем на бъдещите поколения свят без трудности. Но имаме задължението да им предадем свят, в който диалогът надделява над насилието, сътрудничеството замества недоверието и човешкото достойнство е водещ принцип“, заяви Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че за България международното сътрудничество, политическият диалог и солидарността са основни инструменти за предотвратяване на кризи и изграждане на трайно сътрудничество. Президентът подчерта, че България ще продължи да участва активно в усилията на Франкофонията да насърчава мира, стабилността и споделения просперитет. По думите й Международната организация на Франкофонията притежава изключително предимство – многообразието на своите народи, опит и култури, което не само обединява, но и дава много възможности за единодействие.

Държавният глава изтъкна, че трайният мир изисква приобщаващи общества, способни да предложат конкретни перспективи на новите поколения. „Инвестирането в младежта, образованието и цифровите умения е от съществено значение. Образованието и достъпът до икономически възможности са инвестиции в стабилността на утрешния ден“, заяви Илияна Йотова. Преди срещата Илияна Йотова беше посрещната от краля на Камбоджа Нородом Сиамони и генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо.