Юго Умбер ще играе за трофея в Токио

Французинът Юго Умбер се класира за финала на тенис турнира ATP 500 в Токио, след като победи в първия полуфинал чеха Томаш Махач с 6:3, 3:6, 6:2.

Топракетата на Франция и 19-и в света ще се изправи в спор за трофея срещу победителя от мача между своя сънародник Артур Фис и датчанина Холгер Руне.

