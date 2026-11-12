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Юлия Стаматова допусна поражение във втория кръг на турнир в Анталия

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Спорт
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Поражение за българската тенисистка в Турция.

юлия стаматова полуфиналистка тунис
Снимка: БФ тенис
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Юлия Стаматова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка отстъпи пред Мария Лаува (Латвия) с 2:6, 5:7 за час и 37 минути на корта.

Стаматова получи шанс да сервира за изравняване на общия резултат при 5:4 във втория сет, но допусна пробив, а след това загуби и следващите два гейма, а с това и мача.

Българката вчера записа участие и в надпреварата на двойки, но с в тандем Ангелина Виргес (Германия) загубиха от вторите поставени Лаура Бьонер (Германия) и Андреа Присъкариу (Румъния).

#Юлия Стаматова #Турнир на червени кортове в турския курорт Анталия

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