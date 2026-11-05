Юлия Стаматова достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Анталия (Турция)

Юлия Стаматова продължава към полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара. 33-годишната софиянка и Ангелина Виргес (Германия) осъществиха обрат срещу Карина Мария Капузу (Румъния) и Анна Карцева (Русия) с 1:6, 6:3, 10-6 за час и 28 минути.

След като двата дуета си размениха по един сет, Стаматова и Виргес спечелиха шампионския тайбрек до 10 точки с четири поредни от 6:6 до 10:6.

Следващите им съпернички ще бъдат победителките от двубоя между Илари Пистола (Италия) и Мария Йемшанова (Украйна), и Валерия Юшченко (Русия) и Дога Тюркмен (Турция).

По-рано днес Юлия Стаматова допусна поражение във втория кръг на сингъл срещу поставената под номер 8 рускиня Ксения Ласкутова с 3:6, 2:6.