Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на тенис турнир в Анталия

Българската тенисистка Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и нейната партньорка Ангелина Виргес от Германия победиха Валерия Юшченко (Русия) и Дога Тюркмен (Турция) с 6:3, 6:2. Двубоят продължи 70 минути, като Стаматова и Виргес не допуснаха загуба на сет по пътя към финала.

В спора за трофея българо-германският тандем ще се изправи срещу победителките от двубоя между поставените под номер две румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз и двойката Мария Михайлова (Русия) и Каролина Гаспарини (Италия).

За Стаматова това ще бъде първи финал през настоящия сезон в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

Българската тенисистка има 12 титли на двойки в кариерата си, като последната от тях спечели през ноември 2024 година в Монастир (Тунис).