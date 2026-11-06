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Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на тенис турнир в Анталия

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Спорт
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Българката и германката Ангелина Виргес постигнаха убедителна победа в два сета и ще се борят за титлата в надпреварата с награден фонд 15 хиляди долара

юлия стаматова
Снимка: БФ тенис
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Българската тенисистка Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и нейната партньорка Ангелина Виргес от Германия победиха Валерия Юшченко (Русия) и Дога Тюркмен (Турция) с 6:3, 6:2. Двубоят продължи 70 минути, като Стаматова и Виргес не допуснаха загуба на сет по пътя към финала.

В спора за трофея българо-германският тандем ще се изправи срещу победителките от двубоя между поставените под номер две румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз и двойката Мария Михайлова (Русия) и Каролина Гаспарини (Италия).

За Стаматова това ще бъде първи финал през настоящия сезон в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

Българската тенисистка има 12 титли на двойки в кариерата си, като последната от тях спечели през ноември 2024 година в Монастир (Тунис).

#Тенис турнир в Антлия, Турция #Юлия Стаматова

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