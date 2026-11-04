Юлия Стаматова се класира за втория кръг на турнира в Анталия след трисетова победа

Юлия Стаматова започна с победа участието си на турнира по тенис на твърда настилка в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара. Българката се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6:4, 4:6, 6:4 след два часа и 32 минути игра.

33-годишната Стаматова спечели първия сет, но допусна изравняване във втората част. В решаващия сет българската тенисистка изостана с 0:3, преди да спечели пет последователни гейма и да обърне резултата до 5:3. Впоследствие тя затвори срещата на собствен сервис при 6:4.

Във втория кръг Стаматова ще се изправи срещу поставената под номер 8 в основната схема Ксения Ласкутова от Русия.

Българката продължава участието си и в надпреварата на двойки, където си партнира с германката Ангелина Виргес. Двете трябва да доиграят срещата си от първия кръг срещу водачките в схемата Аля Сеница от Словения и Ада Кумру от Турция.