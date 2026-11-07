Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на тенис турнир в Анталия

Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и Ангелина Виргес (Германия) загубиха в спора за титлата от вторите поставени румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз с 4:6, 4:6 за 88 минути.

Стаматова и Виргес загубиха подаването си в последния гейм на първия и на втория сет, което им коства успеха.

Юлия Стаматова има в кариерата си 12 спечелени титли на двойки при жените от турнири от веригата World Tennis Tour.



