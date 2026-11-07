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Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на тенис турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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33-годишната българка и Ангелина Виргес загубиха в спора за титлата от вторите поставени румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз.

Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на тенис турнир в Анталия
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Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и Ангелина Виргес (Германия) загубиха в спора за титлата от вторите поставени румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз с 4:6, 4:6 за 88 минути.

Стаматова и Виргес загубиха подаването си в последния гейм на първия и на втория сет, което им коства успеха.

Юлия Стаматова има в кариерата си 12 спечелени титли на двойки при жените от турнири от веригата World Tennis Tour.

#Юлия Стаматова

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