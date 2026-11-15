БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юрген Хен: Понякога е по-лесно да се мотивираш след тежка загуба, отколкото след победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Естония коментира загубата на България от Исландия и сподели очакванията си за мача с „лъвовете“.

Юрген Хен
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Селекционерът на естонския национален отбор по футбол Юрген Хен заяви, че очаква различен мач срещу България в сравнение с нулевото равенство в Пловдив през септември, най-вече защото „лъвовете“ имат различен селекционер.

„България идва с нов треньор и различен начин на подготовка, вероятно новият треньор се е подготвял за нас по друг начин. Не очаквам тактически същата среща за нас. Очакваме труден мач и мотивиран съперник. В детайлите българите вероятно ще предложат различна опозиция, подготвили сме се за такъв ход на двубоя“, започна естонският треньор.

Също така предводителят на естонците отчита поражението на българите с 0:5 от Исландия преди три дни, но има различен прочит на събитията и дори вярва, че България ще бъде много по-мотивирана.

„От моя опит знам, че понякога е по-лесно да се играе след труден резултат, тогава имаш по-истинска и по-силна реакция. Но ние трябва да бъдем готови за каквато и да е реакция. Няма да се пестим по никакъв начин от гледна точка на духа и мотивация, ще си следваме нашите стандарти“, допълни наставникът.

Естония вече си гарантира 2-ото място в група С/4 на Лигата на нациите и то ще ги изпрати на бараж за изкачване в Лига В за следващото издание. Балтийците все пак могат да се надяват и на първата позиция, ако спечелят срещу България в понеделник от 19.00 часа, а по същото време Люксембург победи Исландия като гост.

Първата среща в Пловдив между двете страни в края на септември завърши при нулево равенство, а след нея тогавашният селекционер на „лъвовете“ Александър Димитров подаде оставка.

На пресконференцията присъства и капитанът на естонския тим Карол Метц. Той смята, че България не може да си позволи нова загуба и очаква тактически здрава битка с минимизиране на всякакви грешки.

„Вероятно в България не са вярвали, че ще бъдат в такава позиция, но се случва във футбола. Ние трябва да сме готови за тежък мач“, завърши защитникът на Бохум.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
1
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
2
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
4
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
5
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
6
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Футбол

Фондация „Национали 94“ ще връчи медицинска апаратура на болница „Токуда“
Фондация „Национали 94“ ще връчи медицинска апаратура на болница „Токуда“
Ненад Минакович ще ръководи последния мач на България в Лигата на нациите Ненад Минакович ще ръководи последния мач на България в Лигата на нациите
Чете се за: 01:07 мин.
Радостин Кишишев в предаването "Зала на славата" Радостин Кишишев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 04:57 мин.
Сами Лий: ЦСКА е моят любим български отбор Сами Лий: ЦСКА е моят любим български отбор
Чете се за: 03:32 мин.
Петър Хубчев: Постоянно мисля за футбол, но не ангажирам никого с мнението си Петър Хубчев: Постоянно мисля за футбол, но не ангажирам никого с мнението си
Чете се за: 04:02 мин.
Дончо Донев: Не искам да обрисувам с черни краски бъдещето на българския футбол, но това ни очаква Дончо Донев: Не искам да обрисувам с черни краски бъдещето на българския футбол, но това ни очаква
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ) 14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ