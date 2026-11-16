Селекционерът на националния отбор на Германия по футбол Юрген Клоп призова за смяна на президента на ФИФА и отстраняването на Джани Инфантино, като призна, че не е очаквал нещата да се влошат след Сеп Блатер, предаде АФП.

"Следя футбола от много години. Има хора, които го познават по-добре от мен, но мисля, но мисля, че мнозинството е съгласно, че има смисъл да има промяна", заяви Клоп преди мача на Германия с Ниделрандия тази вечер в Берлин.

"Не мислех, че нещата могат да се влошат след Сеп Блатер, но успяха да направят така, че да стане зле", добави бившият мениджър на Ливърпул. Избраният през 1998 година за президент на ФИФА Сеп Блатер подаде оставка през 2015 заради обвинения за корупция. 90-годишният в момента Блатер бе оправдан на първа инстанция, но завръщането му във футбола е блокирано от Етичната комисия на ФИФА.

"Що се отнася до Джани Инфантино, наследникът му със сигурност ще се справи по-добре", сигурен е германецът.

56-годишният итало-швейцарец Инфантино, който е президент на институцията от 2016, бе мишена на много критики заради изборите и проектите си, сред които имаше и отварянето на ФИФА към частни инвеститори или създаването на награда за мир на ФИФА, връчена на американския президент Доналд Тръмп.

"Има хората, които наистина са загрижени за бъдещето на футбола, хора, които не са водени от финансови интереси. Ако някой такъв се представи и стане президент, мисля, че ще има чувствително подобрение", продължи Клоп.

Президентските избори на ФИФА ще се проведат през март 2027 и засега само бившият швейцарски защитник Рамон Вега и почетният президент на японската футболна федерация Козо Ташима са обявили намерение да се явят срещу Джани Инфантино, който ще се бори за нов мандат.

"Чух да се говори за Арсен Венгер, но знам дали е вярно, но той е свестен човек", каза още Юрген Клоп.