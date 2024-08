Юсуф Фофана е последното лятно попълнение в селекцията на Милан

Милан се подсили часове преди първия си мач от Серия А. Италианците обогатиха своята лятна селекция с още едно попълнение, което е последно за въпросния трансферен период. Екипът на „росонерите“ в близко бъдеще ще носи Юсуф Фофана, обявиха днес официално от клуба. Французинът сложи подписа си под договора с тима от Милано до лятото на 2028 година, като за този период ще печели по 3 милиона евро на сезон. Той ще носи фланелка с №29

