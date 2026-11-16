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За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май 2027 г.

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първи път българия ерик клептън свири софия 2027
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Ерик Клептън обяви днес първия си концерт в България. На 7 май 2027 г. легендарният китарист ще свири в "Арена 8888" в София по покана на Fest Team. В своята кариера, която продължава вече повече от шест десетилетия, Клептън досега не е излизал на българска сцена.

Концертът в София е част от европейските дати на Клептън за 2027 г. Във Великобритания музикантът ще свири в Бирмингам на 17 май и четири вечери в лондонската Royal Albert Hall - на 20, 21, 23 и 24 май.

Новината за концерта идва дни преди 20 ноември 2026 г., когато излиза The Road to Escondido: Enhanced Edition - юбилейно издание за 20-ата годишнина на съвместния албум на Клептън с J.J. Cale. Оригиналът от 2006 г. е първият общ албум на двамата музиканти, които години наред се възхищават от работата на другия. Новото издание излиза на двоен компактдиск и добавя три неиздавани досега песни от оригиналните записни сесии: „Wrong No More“, „I Got To Find My Baby“ и „Roll On“. В него влизат още три концертни записа от "Live in San Diego" - „Who Am I Telling You?“, „Anyway The Wind Blows“ и „Don’t Cry Sister“. Официалното видео към „Roll On“ на J.J. Cale и Eric Clapton може да се гледа ТУК.

На 4 декември 2026 г. излиза и ново издание на "Riding with the King", съвместния албум на Клептън с B.B. King. Ремастерираната и разширена версия отбелязва 100 години от рождението на B.B. King и ще се предлага на двоен колекционерски винил в сиво-лимонен цвят.

Ерик Клептън е единственият музикант, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола: като член на The Yardbirds, като член на Cream и като солов артист. Носител е на 17 награди „Грами“, а сред най-известните му песни са „Layla“, „Wonderful Tonight“, „Tears in Heaven“ и версиите му на „Cocaine“ и „After Midnight“ на J.J. Cale. The Road to Escondido печели „Грами“ за най-добър съвременен блус албум през 2008 г.

Предварителната продажба за членовете на фен клуба на артиста започва в сряда, 18 ноември, в 11:00 ч., а тази за членовете на Fest Club - в четвъртък, 19 ноември, в 12:00 ч. Общата продажба стартира в петък, 20 ноември, в 12:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg на цени, които започват от 99 евро.

#първи концерт #Ерик Клептън #София #България

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