Заместник-председател на СИК в Община Садово е отстранен за нарушение на Изборния кодекс

Заместник-председател на секционна избирателна комисия в Пловдивска област е отстранен за нарушение на Изборния кодекс. Решението е на Районната избирателна комисия.

Нарушението е констатирано в една от избирателните секции в село Болярци, в община Садово. А в сигнала се посочват, че заместник-председателят в тази секция осъществява агитация за политическа партия, няколко пъти споменава името на партията, номера, нанася обида на етническа основа на жител на селото и възпрепятства изборния процес. Направена е проверка от РИК – Пловдив-област и сигнала е сметнат за основателен, след което въпросният заместник-председател е отстранен.

Стефан Вълчев, председател на 17 РИК Пловдив-област: "Районната избирателна комисия извърши проверка също така бяха направени устни разпореждания към заместник-председателя да преустанови това свое действие, то такова не беше извършено, след което ние взехме решение. Ние към момента вече сме взели решение за освобождаване на заместник-председателя на секционна избирателна комисия – 17-а секция в община Садово."

снимки: БТА

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