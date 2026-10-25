БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 00:50 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 01:45 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Заместник-председател на СИК в Община Садово е отстранен за нарушение на Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Заместник-председател на секционна избирателна комисия в Пловдивска област е отстранен за нарушение на Изборния кодекс. Решението е на Районната избирателна комисия.

Нарушението е констатирано в една от избирателните секции в село Болярци, в община Садово. А в сигнала се посочват, че заместник-председателят в тази секция осъществява агитация за политическа партия, няколко пъти споменава името на партията, номера, нанася обида на етническа основа на жител на селото и възпрепятства изборния процес. Направена е проверка от РИК – Пловдив-област и сигнала е сметнат за основателен, след което въпросният заместник-председател е отстранен.

Стефан Вълчев, председател на 17 РИК Пловдив-област: "Районната избирателна комисия извърши проверка също така бяха направени устни разпореждания към заместник-председателя да преустанови това свое действие, то такова не беше извършено, след което ние взехме решение. Ние към момента вече сме взели решение за освобождаване на заместник-председателя на секционна избирателна комисия – 17-а секция в община Садово."

снимки: БТА

Вижте още в прякото включване на Галена Паскова

#зам.-председател на СИК #България избира президент #област Пловдив-област

Водещи новини

ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция – празни секции и коридори Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция – празни секции и коридори
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в...
Чете се за: 01:45 мин.
Регионални
"Правят далавери, дават пари": Засилено полицейско...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
Поскъпване при повечето зеленчуци и спад в цените на основните...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ