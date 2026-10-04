Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд. Съдът даде възможност на защитата адвокат Диляна Атова да се запознае с материалите по обвинението срещу Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов.

Според адвокат Диляна Атова засега не е открито оръжието с което е извършено убийството. Тя каза още, че обвиняемият Мегеров не е давал обяснения, както и че е стъписан от случващото се.

След един час заседанието ще продължи при закрити врата по искане на прокуратурата, защото в кориците на делото имало интимни подробности от личния живот на Мегеров и други лица. Съдия Петко Минев се съгласи с искането на прокуратурата, към което се присъедини и защитата.