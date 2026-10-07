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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Продължават реакциите и в парламента след атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море. От "Демократична България" поискаха премиерът Румен Радев да бъде изслушан в Народното събрание и да даде подробности за атаката срещу корабите във водите на Черно море. Управляващите отхвърлиха предложението, а това доведе до критики от страна на опозицията.

От "Прогресивна България" блокираха гласуването за това премиера Румен Радев да дойде в пленарната зала и да внесе яснота за това кой е виновен за случилото се вчера в изключителната икономическа зона на България. Предложението дойде от "Демократична България", но всички опозиционни партии се обединиха около него. От "Демократична България" настояваха освен премиера да дойде в зала, да бъде изслушани министърът на отбраната, председателят на ДАНС и шефовете на служби. Депутатите коментираха и днешният Консултативен съвет за национална сигурност, като според опозицията той не трябва да бъде просто протоколно упражнение, а да бъда взети ясни и категорични действия. Най-важното е у България да настоява за мир и за това Русия да прекрати незабавно огъня. Коментар имаше и от ДПС, и от "Възраждане".

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Дълбока изненада, че някой се притеснява в Народното събрание да бъде изслушан премиерът, министърът на отбраната, шефовете на служби. Какво трябва да се случи, за да разберат народните представители, че когато търговски кораби са атакувани, обществото трябва да знае какво се случва. Това е ескалация - има потопен кораб, има загинали хора."

Делян Пеевски, ДПС: "Впечатлен съм от г-жа Йотова, за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиерът президент й забрани да направи КСНС тя реши и го направи, правилна крачка. Това да не се изтълкува като подкрепа. На първия тур няма да я подкрепим, след това ще видим."

Цончо Ганев, "Възраждане": "България вече е въвлечена реално във войната, която е само наняколкостотин километра от страната ни. Задължително спиране на износа на оръжия за Украйна - това ни въвлича във военния конфликт."

Имаше и други предложения за изслушване - на вътрешния министър Иван Демерджев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски и на здравния министър за скъпите лекарства, но и те бяха отхвърляни.

Вижте повече в прякото включване на Християна Димитрова.

#атаката с дронове срещу кораби в Черно море #Реакциии

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