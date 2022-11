Защо националният отбор на Германия закри устите си преди мача с Япония на Мондиала?

Преди да започне първия си мач на Световното първенство в Катар, националният отбор на Германия направи символичен протест срещу ФИФА. Причината - забраната капитаните на отборите да носят лента с надписа OneLove и цветовете на дъгата в подкрепа на ЛГБТ-общността.

В Катар хомосексуалността е забранена, тъй като Конституцията на емирството се основава на законите на Шериата. Организаторите на спортното събитие обявиха, че абсолютно всички са добре дошли в Катар, стига да спазват законите в страната и да уважават местната култура.

Световното първенство по футбол в Катар и законите на Шериата

7 европейски държави - Англия, Уелс, Белгия, Дания, Германия, Швейцария и Нидерландия обявиха преди началото на първенството, че капитаните им ще носят лентите въпреки забраната. Това накара ФИФА да предупреди всички отбори, че нарушителите автоматично ще бъдат глобявани с жълт картон.

След това предупреждение някои от държавите се отказаха от намеренията си, но бундестимът не се примири напълно - преди мача с Япония футболистите покриха устите си, а след това се наложи официално лице да провери лентата на вратаря и капитан на отбора Мануел Нойер, който нарочно я беше покрил с ръкава си.

Оказа се, че Нойер не носи лентата с дъгата, а посланието ѝ е било в подкрепа на разнообразието и взаимното уважение между различните общности.

"Това не беше политическо изявление - човешките права не подлежат на дискусия. Те трябва да се приемат за даденост, но това все още не е така. Да ни забраните лентата е все едно да ни отнемете гласа", написаха в Туитър от националния отбор на Германия.

