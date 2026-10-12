Жасмин Паолини и Лейла Фернандес продължават към втория кръг в Ухан

Жасмин Паолини (Италия) и Лейла Фернандес (Канада) се класираха за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 1000 в Ухан (Китай) с награден фонд 4 088 211 долара.

30-годишната италианка, която е поставена под номер 15 в основната схема, надигра Сара Бейлек (Чехия) с 6:3, 6:4 за час и 42 минути.

Чехкинята осъществи общо пет пробива в двата сета, но не беше убедителна на собствен сервис, а във втората част пропиля аванс от 3:1 и допусна обрат до 4:6. Съперничка на Паолини във втория кръг ще бъде победителката от двубоя между Лили Тагер (Австрия) и Никола Бартункова (Чехия).

Финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес също си осигури място в следващия кръг. 24-годишната канадка победи рускинята Екатерина Александрова с 6:4, 3:6, 6:3 за два часа и 27 минути и в следващия кръг очаква спечелилата срещата между 13-ата поставена Александра Еала (Филипини) и местната квалификантка Хан Шъ.

"Щастливата губеща" от квалификациите Магдалена Френх (Полша) спечели срещу Мананчая Савангкаев (Тайланд) с 6:3, 7:6(5) за два часа на корта и си осигури сблъсък със сънародничката си Ига Швьонтек, която е поставена под номер 7.

Мари Боузкова (Чехия) също достигна втория кръг след успех с 6:1, 2:0 и отказване на Клара Таусон (Дания) след 44 минути на корта, докато Джесика Тиен (Индонезия) елиминира квалификантката Аой Ито (Япония) с 6:3, 6:1 за 74 минути.

Сонай Картал (Великобритания) се справи с Ангелина Калинина (Украйна) със 7:5, 6:3 и ще се изправи срещу деветата поставена Белинда Бенчич (Швейцария) във втория кръг.