Жена се опита да гласува вместо родителите си в с. Тъкач, Шуменско

Жена опита да гласува вместо родителите си в шуменското село Тъкач, съобщиха от ОД на МВР-Шумен.

Около 13.00 ч. днес служител на РУ – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от с. Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама. Незабавно е насочен полицейски екип за проверка на място.

След проверката е установено, че докато упражнила правото си на глас, жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция.

Тя е имала намерение да пусне бюлетините в урната, но ги прибрала в дамската си чанта, като те са намерени там и иззети от нея.

Образувано е бързо производство за нарушение на изборното законодателство.