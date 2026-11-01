Жена се опита да гласува вместо родителите си в с. Тъкач, Шуменско
Чете се за: 00:50 мин.
Снимка: БТА
Слушай новината
Жена опита да гласува вместо родителите си в шуменското село Тъкач, съобщиха от ОД на МВР-Шумен.
Около 13.00 ч. днес служител на РУ – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от с. Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама. Незабавно е насочен полицейски екип за проверка на място.
След проверката е установено, че докато упражнила правото си на глас, жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция.
Тя е имала намерение да пусне бюлетините в урната, но ги прибрала в дамската си чанта, като те са намерени там и иззети от нея.
Образувано е бързо производство за нарушение на изборното законодателство.