Жиру потвърди, че напуска Милан през лятото

Нападателят на Милан Оливие Жиру обяви, че напуска клуба в края на сезона. 37-годишният французин ще продължи кариерата си в американския шампионат, където ще носи екипа на ФК Лос Анджелис.

За "росонерите" френският таран има 48 гола и 20 асистенции в 130 мача в три сезона. Той стана и шампион в Серия "А" в дебютния си сезон 2021/22.





Promise kept, Oli. We had fun together ️

#MerciOlivier | @_OlivierGiroud_ | #SempreMilan pic.twitter.com/ZMm1c9Uqmp