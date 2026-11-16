Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо обмисля промяна в начина, по който ще използва Винисиус Жуниор след завръщането му от националния отбор на Бразилия. Според испанското издание Defensa Central португалският специалист може временно да остави крилото извън титулярния състав, като му предоставя възможности за изява през второто полувреме.

Идеята на Моуриньо е Винисиус да получава между 30 и 35 минути игрово време, в които да използва скоростта и техниката си срещу вече изморени защитници. Наставникът смята, че подобен подход би помогнал на бразилеца постепенно да възстанови самочувствието си и да върне влиянието си върху атакуващата игра на отбора.

Според информацията Моуриньо гледа положително на престоя на футболиста в националния отбор и се надява той да се завърне в Мадрид с по-добра психологическа нагласа.

Планът не е свързан единствено с ограничаване на игровите минути. Португалецът иска да постави Винисиус в ситуации, в които той ще има повече пространство за индивидуални действия и ще може да опитва пробиви, без евентуалните неуспехи да се отразяват толкова силно на увереността му.

Влизането през второто полувреме може да предостави и тактическо предимство на Реал Мадрид. Срещу съперници, които търсят изравняване и оставят пространства в защита, бразилецът ще има възможност да използва скоростта си при контраатаки. При по-затворени отбори пък действията му по фланга могат да освободят пространства за неговите съотборници в централната зона.

Окончателното решение ще зависи от физическото и техническото състояние на Винисиус след завръщането му от Бразилия, както и от особеностите на предстоящите двубои.

Моуриньо ще следи внимателно представянето на нападателя, особено действията му в ситуации един срещу един и реакциите му след неуспешни опити за пробив.