Жозе Моуриньо отказа да даде съвет на Ерик тен Хаг

Старши треньорът на Рома Жозе Моуриньо беше запитан дали има някакъв съвет за новия мениджър на Манчестър Юнайтед - Ерик тен Хаг. Но отговорът му определено се различава от онова, което някои от феновете са очаквали.

Ръководството на Манчестър Юнайтед обяви, че наставникът на Аякс ще поеме „червените дяволи“ в края на този сезон, като ще наследи на поста Ралф Рангник. Жозе Моуриньо знае какво е усещането да бъдеш на "Олд Трафорд", тъй като води отбора в периода 2016 - 2018 година.

Репортерът, задал въпроса към португалския специалист използва фразата „бивш клуб“, визирайки Манчестър Юнайтед, а 59-годишният наставник отговори, като размаха пръст: „Точно в това е въпросът. Моят бивш клуб, а не моят клуб. Не. Нямам никакви съвети. Не.“

Jose Mourinho on his former club [Man Utd] appointing Erik Ten hag and if he has any advice for him: “ You touched the point, my former club. Not my club. I don’t have any advice.” #MUFC



