Знамената на ЕС бяха свалени наполовина пред европейските институции в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастие с България
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Знамената на институциите на ЕС в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения от България ден на траур заради жертвите от вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия".
Очаква се тази вечер при откриването на двудневната сесия на Европейския парламент в Брюксел председателят на институцията Роберта Мецола да отбележи тъжното събитие.
В социалните мрежи тази сутрин тя публикува видео със свалените знамена на ЕС и на България пред сградите на ЕП в Брюксел, а вчера изрази съболезнования на близките на загиналите и написа, че Европа споделя мъката на нашата страна.