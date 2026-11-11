Знамената на ЕС бяха свалени наполовина пред европейските институции в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастие с България

Знамената на институциите на ЕС в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения от България ден на траур заради жертвите от вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия".

Очаква се тази вечер при откриването на двудневната сесия на Европейския парламент в Брюксел председателят на институцията Роберта Мецола да отбележи тъжното събитие.

В социалните мрежи тази сутрин тя публикува видео със свалените знамена на ЕС и на България пред сградите на ЕП в Брюксел, а вчера изрази съболезнования на близките на загиналите и написа, че Европа споделя мъката на нашата страна.