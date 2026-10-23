БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Искам мир“: Доклад от фронтовото село Просяна в Украйна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Запази

На 30 км от бойните действия, с разрушени домове и без ток: Как оцеляват малцината останали жители в Днепропетровска област

Село Просяна, на 30 км от фронтовата линия, област Днепропетровск, Украйна, октомври 2026 година.
Снимка: Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi
Слушай новината

Село Просяна, разположено в Синелниковски район на Днепропетровска област, се намира на 30 километра от фронтовата линия. Днес половината от селото е в руини: десетки повредени къщи, празни улици и изоставени животни. Журналистите от „Суспилне“ за последно са работили тук през февруари 2026 г.; оттогава не са успели да се върнат заради влошаващата се ситуация със сигурността.

Как живее фронтовото село през октомври 2026 г. – в репортаж на проекта „Червена зона“ на „Суспилне Днипро“.

Придвижването с автомобил в Просяна е твърде опасно, затова снимачният екип, придружаван от прессекретаря Серхий Колесниченко от 148-а самостоятелна артилерийска бригада, се придвижва пеша из селото. На една от централните улици са останките от клона на пощата („Нова поща“) и един от магазините. През средата на 2024 г. тук са живеели около 4000 цивилни; днес всичко, което е останало, са поразени петсетажни сгради.

Снимка: кореспондентът на Суспилне Роман Михайличук в Просяна. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

„В момента разстоянието от центъра на Просяна до фронтовата линия е около 30 км – вражеските FPV дронове и дроновете „Мълния“ могат да достигнат до тази зона, но на такова разстояние е относително безопасно. Когато Просяна беше на 20 км от фронта, активността на FPV дроновете в самото село беше значително по-висока“, отбелязва Серхий Колесниченко.

Снимка: сградата, която е била пощенска станция и магазин, Просяна, октомври 2026.
Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Светлана живее в Просяна от повече от 15 години. По думите ѝ в момента в селото няма нито газ, нито ток. Руските войски го атакуват с управляеми авиационни бомби и дронове.

„Нищо тук не е сигурно. Никой не знае кога ще дойдат, колко ще бъдат или какъв тип са дроновете. Понякога няма нищо – почти като затишие, а друг път всяка нощ ни атакуват с управляеми бомби“, разказва тя.

Снимка: жителката на Просяна Светлана. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Жената споделя, че храни местните кучета. Приятели и съседи ѝ помагат с храна, като ѝ дават зърно от хуманитарната помощ, за да готви каша за животните.

„Ако ми беше много трудно, вероятно вече щях да съм заминала някъде. Но свикнах да съм сама... Не очаквам нищо, просто живея – това е всичко. Какво да очаквам? Искам мир, разбира се. Но какво променя моето желание? Нищо. Останали са около сто души. В съседното село Маломихайловка, което е част от нашата община, също има хора – познаваме много от тях. Една жена например – къщата ѝ беше разрушена, но тя все още не иска да замине, защото има коза, стопанство, кокошки и търси място за тях. Подслонявам я при мен, казвам ѝ: ела да останеш за през нощта... Почти всички се познаваме и се опитваме да си помагаме“, споделя Светлана.

Снимка: жп гара в Просяна. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Железопътната гара в Просяна не работи; прозорците и вратите на сградата са изпочупени. Александър споделя, че е работил като железничар:

„Роден съм тук и загубих работата си... Не съм напуснал. Не искам да отивам в център за временно настаняване. Хората, които се връщат оттам, казват, че условията не са добри.“

Снимка: жител на Просяна Александър. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Според данни на регионалната полиция към юли 2026 г. Просяна е унищожена почти наполовина. Освен полицейското звено „Бял ангел“, в момента никой друг евакуационен екип не идва тук.

Репортерите завършват пътуването си, като помагат на местна жителка да транспортира раненото си куче, което спасители на животни са се съгласили да приемат. След експлозия животното е било затиснато под камък и лапите му са пострадали. Кучето е предадено на доброволната спасителка Елена Барбянова.

Материалът е подготвен с подкрепата на Международния фонд за застраховане на журналисти, реализиран от Асоциацията на независимите регионални издатели на Украйна, в рамките на програмата „Гласовете на Украйна / SAFE“, координирана от Европейския център за свобода на пресата и медиите. Програмата се осъществява в рамките на Инициативата „Хана Арент“ с подкрепата на Федералното министерство на външните работи на Германия.

Статия на Ирина Руденко („Суспилне“), първоначално публикувана на 22 октомври 2026 г.

#войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
1
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
2
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
3
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
4
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...
"Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането за оставка на председателя на НС
5
"Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
6
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Европа

Саботаж, дронове и нарушения на въздушното пространство: Как Европа следи хибридните заплахи, свързвани с Русия
Саботаж, дронове и нарушения на въздушното пространство: Как Европа следи хибридните заплахи, свързвани с Русия
ЕК готви ново проучване за смяната на времето ЕК готви ново проучване за смяната на времето
Чете се за: 01:30 мин.
Над 50 000 души са починали преждевременно заради жегата в европейските градове това лято Над 50 000 души са починали преждевременно заради жегата в европейските градове това лято
Чете се за: 06:05 мин.
​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна руска ескалация в Черно море ​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна руска ескалация в Черно море
Чете се за: 01:50 мин.
Недоволството на студентите: Протестната вълна достигна Австрия Недоволството на студентите: Протестната вълна достигна Австрия
Чете се за: 00:37 мин.
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин? Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин?
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация" "Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Чете се за: 00:27 мин.
По света
​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ЕК готви ново проучване за смяната на времето
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Кремъл съобщи, че първият танкер с руски дизел по споразумението...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ