„Искам мир“: Доклад от фронтовото село Просяна в Украйна

Село Просяна, разположено в Синелниковски район на Днепропетровска област, се намира на 30 километра от фронтовата линия. Днес половината от селото е в руини: десетки повредени къщи, празни улици и изоставени животни. Журналистите от „Суспилне“ за последно са работили тук през февруари 2026 г.; оттогава не са успели да се върнат заради влошаващата се ситуация със сигурността.

Как живее фронтовото село през октомври 2026 г. – в репортаж на проекта „Червена зона“ на „Суспилне Днипро“.

Придвижването с автомобил в Просяна е твърде опасно, затова снимачният екип, придружаван от прессекретаря Серхий Колесниченко от 148-а самостоятелна артилерийска бригада, се придвижва пеша из селото. На една от централните улици са останките от клона на пощата („Нова поща“) и един от магазините. През средата на 2024 г. тук са живеели около 4000 цивилни; днес всичко, което е останало, са поразени петсетажни сгради.

Снимка: кореспондентът на Суспилне Роман Михайличук в Просяна. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

„В момента разстоянието от центъра на Просяна до фронтовата линия е около 30 км – вражеските FPV дронове и дроновете „Мълния“ могат да достигнат до тази зона, но на такова разстояние е относително безопасно. Когато Просяна беше на 20 км от фронта, активността на FPV дроновете в самото село беше значително по-висока“, отбелязва Серхий Колесниченко.

Снимка: сградата, която е била пощенска станция и магазин, Просяна, октомври 2026.

Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Светлана живее в Просяна от повече от 15 години. По думите ѝ в момента в селото няма нито газ, нито ток. Руските войски го атакуват с управляеми авиационни бомби и дронове.

„Нищо тук не е сигурно. Никой не знае кога ще дойдат, колко ще бъдат или какъв тип са дроновете. Понякога няма нищо – почти като затишие, а друг път всяка нощ ни атакуват с управляеми бомби“, разказва тя.

Снимка: жителката на Просяна Светлана. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Жената споделя, че храни местните кучета. Приятели и съседи ѝ помагат с храна, като ѝ дават зърно от хуманитарната помощ, за да готви каша за животните.

„Ако ми беше много трудно, вероятно вече щях да съм заминала някъде. Но свикнах да съм сама... Не очаквам нищо, просто живея – това е всичко. Какво да очаквам? Искам мир, разбира се. Но какво променя моето желание? Нищо. Останали са около сто души. В съседното село Маломихайловка, което е част от нашата община, също има хора – познаваме много от тях. Една жена например – къщата ѝ беше разрушена, но тя все още не иска да замине, защото има коза, стопанство, кокошки и търси място за тях. Подслонявам я при мен, казвам ѝ: ела да останеш за през нощта... Почти всички се познаваме и се опитваме да си помагаме“, споделя Светлана.

Снимка: жп гара в Просяна. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Железопътната гара в Просяна не работи; прозорците и вратите на сградата са изпочупени. Александър споделя, че е работил като железничар:

„Роден съм тук и загубих работата си... Не съм напуснал. Не искам да отивам в център за временно настаняване. Хората, които се връщат оттам, казват, че условията не са добри.“

Снимка: жител на Просяна Александър. Suspilne Dnipro/Yurii Tynnyi

Според данни на регионалната полиция към юли 2026 г. Просяна е унищожена почти наполовина. Освен полицейското звено „Бял ангел“, в момента никой друг евакуационен екип не идва тук.

Репортерите завършват пътуването си, като помагат на местна жителка да транспортира раненото си куче, което спасители на животни са се съгласили да приемат. След експлозия животното е било затиснато под камък и лапите му са пострадали. Кучето е предадено на доброволната спасителка Елена Барбянова.

Материалът е подготвен с подкрепата на Международния фонд за застраховане на журналисти, реализиран от Асоциацията на независимите регионални издатели на Украйна, в рамките на програмата „Гласовете на Украйна / SAFE“, координирана от Европейския център за свобода на пресата и медиите. Програмата се осъществява в рамките на Инициативата „Хана Арент“ с подкрепата на Федералното министерство на външните работи на Германия.

Статия на Ирина Руденко („Суспилне“), първоначално публикувана на 22 октомври 2026 г.