БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия

Календарът включва общо 13 състезания, които ще се проведат в 10 държави. Второто ни пряко предаване е на 1 ноември, неделя, когато ще ви покажем надпреварата в Лион, Франция.
БНТ 3 започна преките излъчвания на състезанията от календара на Западно-европейската лига – най-престижната лига по прескачане на препятствия в конния спорт.
Сезонът в зала стартира с надпреварата в Осло.
Календарът включва общо 13 състезания, които ще се проведат в 10 държави. За крайното класиране ще се зачитат само седемте най-добри резултата на всеки състезател през сезона.
БНТ ще ви покаже всички състезания до март 2026 г., както и разбира се финалите в Гьотеборг.
Програма на състезанията и излъчванията по БНТ 3:
11.10., 16:15 ч.: Осло, Норвегия
01.11., 19:00 ч.: Лион, Франция (запис)
8.11., 15:30 ч.: Верона, Италия
15.11., 16:10 ч.: Щутгарт, Германия
29.11., 16:00 ч.: Мадрид, Испания
06.12., 18:00 ч.: Ла Коруня, Испания
20.12., 16:35 ч.: Лондон, Великобритания
30.12., 16:00 ч.: Мехелен, Белгия
10.01., 15:15 ч.: Базел, Швейцария
17.01., 16:45 ч.: Лайпциг, Германия
31.01, 16:00 ч.: Амстердам, Нидерландия
07.02., 21:00 ч.: Бордо, Франция
07.03., 14:00 ч.: Хелзинки, Финландия
25-28.03. - финали, Гьотеборг, Швеция
Гледайте атрактивните и изпълнени с емоция състезания от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия - НА ЖИВО по БНТ 3!