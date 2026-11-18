Обявените от руските окупационни власти проекти за нови водохранилища в Крим са пред провал заради недостиг на финансиране и корупция. Става дума за изграждането на Солнечногорското и Мартовското водохранилище, които трябваше да осигурят прясна вода за южното крайбрежие на полуострова, включително за градовете Ялта и Алуща. Това съобщи на 18 ноември Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна.

Въпреки обещанията на окупационната администрация, реализацията и на двата проекта се бави. По данни на украинското разузнаване Москва съкращава разходите за Крим по федералните програми, докато в същото време строителните разчети растат стремглаво.

По-конкретно, стойността на Солнечногорското водохранилище през последните години е нараснала до няколко десетки милиарда рубли. Проектът за Мартовското водохранилище пък се е сблъскал с допълнителни проблеми заради рискове от свлачища и необходимостта от многократно преработване на проектната документация.

„Фактически проектите за Мартовското и Солнечногорското водохранилище са замразени“, се посочва в съобщението.

Към момента остава незавършено и изграждането на водопровода, който трябва да отвежда вода от подземните водоизточници при селата Кул-Тамак и Новогригоровка в Белогорския район, както и при село Просторное край Джанкой, към Феодосия и Керч.

Освен това, на фона на нарастващите разходи на Русия за войната срещу Украйна, финансирането на програмите за развитие на окупирания Крим се орязва.

„Към края на октомври разходите по окупационната програма „Социално-икономическо развитие на Република Крим и гр. Севастопол“ възлизат на 88 млрд. рубли – това е с 3,7% по-малко от планираните за 2026 г. средства (91,4 млрд. рубли) и с 22% по-малко в сравнение с изразходваното през миналата година (112,9 млрд. рубли). За периода 2027–2029 г. Москва планира да продължи да съкращава финансирането по тази програма. Така изглежда, че руските окупатори нямат никакво намерение да решават кризата с прясната вода в Крим“, подчертават от украинското разузнаване.

В същото време окупационните власти продължават активно да изпомпват вода от сондажи, което води до нейното засоляване (минерализация) и до влошаване на екологичната обстановка. Според специалистите от ГУР значителна част от водостопанската инфраструктура на полуострова се намира в критично състояние.

„Руската окупация доведе до упадък и понижаване на жизнения стандарт в Крим: кризата с прясната вода е само един от показателите за застоя на полуострова. Окупаторите не са в състояние да преодолеят водния дефицит заради високото ниво на корупция в администрацията, липсата на финансиране от Москва и несъвършените проектни решения. Следователно ситуацията с водоснабдяването в окупирания Крим показва трайна тенденция към влошаване“, заявяват анализаторите от разузнаването.

През април окупационните власти обещаха да построят Солнечногорското водохранилище край Алуща до 2030 г., като планираха да похарчат за него 12,5 милиарда рубли (близо 120 милиона евро).

По-рано от ГУР съобщиха, че в началото на октомври водохранилищата в Крим са били запълнени средно на 45%, а водата от естествените водоизточници се е изразходвала над три пъти по-бързо, отколкото се е попълвала. Допълнителен проблем се оказа ограниченото използване на Севернокримския канал след разрушаването на Каховската ВЕЦ през 2023 г. От разузнаването предупреждават, че по-нататъшното изтощаване на подземните водоизточници може да доведе до деградация на земеделските земи и водните екосистеми на полуострова.

Статия, написана от Kateryna Hlianko (Suspilne), първоначално публикувана на 18 ноември 2026 г.