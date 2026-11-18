По-малко от две седмици преди Естония официално да затвори границата си с Русия, жители на пограничното градче Нарва недоволстват срещу неудобството, което това ще им създаде. Преди дни властите в Талин обявиха, че ще затворят границата, след като е бил осуетен опит за саботаж от руска страна срещу естонски военен обект.

Опашка от хора, които с часове се редят, за да преминат границата между Естония и Русия пеша. Това далеч не е необичайна гледка в естонския град Нарва. Именно тук е най-големият от трите гранични пункта с Русия, но от две години достъпът на автомобили е невъзможен, заради ремонт.

Това обаче не спира стотици хора ежедневно да преминават от Русия до Естония и обратно - много семейства живеят от двете страни на границата, ходят на пазар или на работа. В неделя естонският външен министър обяви, че на 1 декември границата с Русия напълно ще бъде затворена.

Причината - осем души бяха арестувани по подозрение, че са готвели саботаж срещу компания за производство на дронове. Според властите в Талин поръчители са руските служби. От Кремъл отхвърлиха обвиненията.

Катри Рийк, бивш кмет на Нарва: "Разбира се, че сигурността идва на първо място, но хората в Нарва няма как да приемат подобна драстична мярка. Сега идват празниците и мнозина ще искат да пътуват, за да посетят роднини и приятели."

Издадено е и предупреждение, че няма да се допускат изключения за хора, които не успеят да се върнат от Русия в Естония преди 1 декември. И докато настоящи и бивши политици са на мнение, че затварянето на границата е закъсняло, пътуващите през Нарва са притеснени.

Алла Гусева, пътува от Русия: "Живея в Санкт Петербург, а майка ми в Талин. Трудно ми е да ходя при нея, но тя е на 86 и няма как да я оставя сама. Ако затворят границата, не знам как ще успявам да я посещавам." Андрей Кукунен, пътува от Финландия: "Пътуването, което преди ми отнемаше 5 часа, сега е цял ден. А когато изцяло затворят границата, ще ми трябват три дни, за да дойда тук."

Естония не е първата страна, която напълно или частично затваря границата си с Русия - Латвия затвори два от пунктовете си през 2023 г., а Финландия се позова на приток на бежанци от трети страни и също прибегна до тази мярка.