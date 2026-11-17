Услугите на „Епъл“ (Apple) са засегнати от предполагаемо мащабно прекъсване, като потребители по целия свят съобщават за затруднения при влизането в профилите си в облачната услуга „айКлауд” (iCloud), онлайн магазина „Ап Стор“ (App Store) и други платформи на компанията, съобщи технологичното издание „9ту5мак“ (9to5mac).

Сайтът за проследяване на прекъсвания на онлайн услуги „Даундетектор“ (Downdetector) отчита сигнали за проблеми с редица услуги на „Епъл“, въпреки че компанията продължава да посочва тези услуги като достъпни на страницата си. Засега „Епъл“ не е потвърдила мащабно прекъсване на услугите си.

Потребители от България също отчитат проблеми с услугите „Епъл Пей“ , „айКлауд“, „Ап стор“, по данни на „Даундетектор“.

Сред засегнатите услуги, според „9ту5мак“, освен „Ап Стор“ и „айКлауд“, са платежната услуга „Епъл Пей“ (Apple Pay), и официалната услуга за поддръжка „Епъл Съпорт“ (Apple Support), както и активирането на нови устройства „айФон“ (iPhone).

Потребители съобщават за неочаквано излизане от профилите си в „айКлауд“ на телефоните „айФон“ и персоналните компютри от серията „Мак“ (Mac), последвано от неуспешна верификация или съобщения за грешки при опит за повторно влизане.

Други потребители посочват, че онлайн магазина на Епъл – „Ап Стор“ не се зарежда или не позволява изтеглянето на приложения. Проблеми има и с платена услуга за стрийминг на музика „Епъл Мюзик“ (Apple Music).

Разработчици отделно съобщават за затруднения при достъпа до платформата „Ап Стор Кънект“ (App Store Connect).

Прекъсването на услугите на „Епъл“ се случва след широко разпространените проблеми с услуги на „Майкрософт“ (Microsoft) през миналата седмица.

Вчера проблеми засегнаха и банковите услуги, след като технически проблем в американския кредитор „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) прекъсна достъпа до онлайн банкиране и забави някои трансакции, включващи други банки.

Съветът е докато проблемът не бъде отстранен, паролата на устройствата да не се нулира, както и да не се изтрива съдържанието. Уверението е, че данните, съхранявани в облачното пространство, не са изчезнали.