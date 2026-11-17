Глобите, цените и храните. Кой какво печели? И как да спре поскъпването? В студиото на "Референдум" спорят производителите Димитър Зоров и Христо Кумчев, икономистите Преслав Райков и Георги Вулджев и гражданските активисти Григор Димитров и Таня Мирчева.

Според 43 на сто от българите след рекордните глоби на търговските вериги цените на стоките в тях ще се повишат. Това показва проучване на "Галъп" за предаването "Референдум". 37% са на мнение, че цените ще останат без промяна. Едва 14% заявяват, че стойността на продуктите ще тръгне надолу.

Повече от половината от анкетираните (52%) смятат, че държавата носи основната отговорност за цените на храните у нас. Всеки пети отбелязва, че отговорността е на производителите и прекупвачите. 13 на сто са на мнение, че международните пазари и инфлацията са от най-голямо значение, също толкова смятат, че отговорността е на търговските вериги.

60% от българите споделят, че цените на основните храни са се повишили значително през последните три месеца. Леко поскъпване усеща по джоба си всеки трети у нас.